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Бензиновый культиватор Patriot Кама 7
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Patriot Кама 7
    Арт. X19092226184
    5.0
    1
    Бензиновый культиватор Patriot Кама 7
    Бензиновый культиватор Patriot Кама 7
      Бензиновый культиватор Patriot Кама 7
      Бензиновый культиватор Patriot Кама 7

      Бензиновый культиватор Patriot Кама 7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19092226184
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		208
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Культиватор PATRIOT КАМА 7 460104591 используется в садах и на приусадебных участках. Требует минимум технического обслуживания. Оснащен высокопроизводительным двигателем мощностью 7 л.с. Имеет две скорости вперед. Реверс обеспечивает хорошую маневренность. В конструкции предусмотрено переднее колесо для удобства транспортировки агрегата. Возможна установка тележки и другого невесного оборудования.

        Преимущества

        • Регулировка глубины вспашки
        • Ширина захвата за один проход: 85 см
        • Мощный одноцилиндровый 4-тактный двигатель
        • Возможность дооснащения навесным оборудованием
        • Реверс делает агрегат более маневренным