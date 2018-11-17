Бензиновый культиватор Patriot Кама 7

Преимущества

Регулировка глубины вспашки

Ширина захвата за один проход: 85 см

Мощный одноцилиндровый 4-тактный двигатель

Возможность дооснащения навесным оборудованием

Реверс делает агрегат более маневренным

Культиватор PATRIOT КАМА 7 460104591 используется в садах и на приусадебных участках. Требует минимум технического обслуживания. Оснащен высокопроизводительным двигателем мощностью 7 л.с. Имеет две скорости вперед. Реверс обеспечивает хорошую маневренность. В конструкции предусмотрено переднее колесо для удобства транспортировки агрегата. Возможна установка тележки и другого невесного оборудования.