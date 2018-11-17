Бензиновый культиватор Patriot Кама 7
Арт. X19092226184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Объем двигателя, см. куб.
|208
- Культиватор PATRIOT КАМА 7 460104591 используется в садах и на приусадебных участках. Требует минимум технического обслуживания. Оснащен высокопроизводительным двигателем мощностью 7 л.с. Имеет две скорости вперед. Реверс обеспечивает хорошую маневренность. В конструкции предусмотрено переднее колесо для удобства транспортировки агрегата. Возможна установка тележки и другого невесного оборудования.
Преимущества
- Регулировка глубины вспашки
- Ширина захвата за один проход: 85 см
- Мощный одноцилиндровый 4-тактный двигатель
- Возможность дооснащения навесным оборудованием
- Реверс делает агрегат более маневренным