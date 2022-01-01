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Сверло по дереву спиральное Курс 36262, 10x460 мм
300 ₽
Сверла по дереву
    Сверло по дереву спиральное Курс 36262, 10x460 мм
    Арт. О00000020754
    Сверло по дереву спиральное Курс 36262, 10x460 мм
    Сверло по дереву спиральное Курс 36262, 10x460 мм
      Сверло по дереву спиральное Курс 36262, 10x460 мм
      Сверло по дереву спиральное Курс 36262, 10x460 мм

      Сверло по дереву спиральное Курс 36262, 10x460 мм

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000020754

      Характеристики

      Производитель
      		Курс
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по дереву спиральное КУРС рабочим диаметром 10 мм и длиной 460 мм будет полезно при проведении строительных, монтажных и ремонтных работ. Изделие подходит для создания небольших отверстий в древесине, плитах ДВП и ДСП. Наличие острого шипа дает возможность с легкостью закрепить спиральное сверло в нужном месте.

        Преимущества

        • Особая конструкция изделия позволяет эффективно и быстро удалять стружку во время работы
        • Хвостовая часть данного сверла обладает шестигранной формой, что обеспечивает быструю и надежную фиксацию в патроне дрели и исключает проскальзывание
        • Для изготовления этой модели применяется прочная инструментальная сталь
        • Упаковано в пластиковую тубу