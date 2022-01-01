Сверло по дереву спиральное Курс 36262, 10x460 мм
Арт. О00000020754
Характеристики
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Производитель
|Курс
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|10
- Сверло по дереву спиральное КУРС рабочим диаметром 10 мм и длиной 460 мм будет полезно при проведении строительных, монтажных и ремонтных работ. Изделие подходит для создания небольших отверстий в древесине, плитах ДВП и ДСП. Наличие острого шипа дает возможность с легкостью закрепить спиральное сверло в нужном месте.
Преимущества
- Особая конструкция изделия позволяет эффективно и быстро удалять стружку во время работы
- Хвостовая часть данного сверла обладает шестигранной формой, что обеспечивает быструю и надежную фиксацию в патроне дрели и исключает проскальзывание
- Для изготовления этой модели применяется прочная инструментальная сталь
- Упаковано в пластиковую тубу