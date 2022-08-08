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Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
    Арт. О00000033097
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750

      Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033097
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750 предназначена для обработки и зачистки поверхностей, резки, шлифовки металла и камня. Подходит для тонких работ с металлом до 30 мм толщиной при максимальном диаметре абразивного диска 115 мм. Высокий ресурс - до 450 часов даже при работе с камнем. Надежность и долгий срок службы инструмента обеспечивает усиленная пылезащита подшипникового узла, ротора и статора.

        Преимущества

        • Компактный корпус и небольшой вес - позволяет легко работать одной рукой
        • Безопасное использование благодаря защите от случайного запуска
        • Прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не проскальзывает
        • Быстрый процесс подготовки к работе благодаря бесключевой установке и фиксации защитного кожуха диска
        • Стабильность работы двигателя обеспечивает усовершенствованная конструкция щеточного узла
        • Кабель 3 м обеспечивает мобильность и увеличенную рабочую зону
        • В комплекте идут ключ специальный и запасные угольные щётки