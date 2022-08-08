Преимущества

Компактный корпус и небольшой вес - позволяет легко работать одной рукой

Безопасное использование благодаря защите от случайного запуска

Прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не проскальзывает

Быстрый процесс подготовки к работе благодаря бесключевой установке и фиксации защитного кожуха диска

Стабильность работы двигателя обеспечивает усовершенствованная конструкция щеточного узла

Кабель 3 м обеспечивает мобильность и увеличенную рабочую зону

В комплекте идут ключ специальный и запасные угольные щётки

Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750 предназначена для обработки и зачистки поверхностей, резки, шлифовки металла и камня. Подходит для тонких работ с металлом до 30 мм толщиной при максимальном диаметре абразивного диска 115 мм. Высокий ресурс - до 450 часов даже при работе с камнем. Надежность и долгий срок службы инструмента обеспечивает усиленная пылезащита подшипникового узла, ротора и статора.