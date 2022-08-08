Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750
Арт. О00000033097
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750 предназначена для обработки и зачистки поверхностей, резки, шлифовки металла и камня. Подходит для тонких работ с металлом до 30 мм толщиной при максимальном диаметре абразивного диска 115 мм. Высокий ресурс - до 450 часов даже при работе с камнем. Надежность и долгий срок службы инструмента обеспечивает усиленная пылезащита подшипникового узла, ротора и статора.
Преимущества
- Компактный корпус и небольшой вес - позволяет легко работать одной рукой
- Безопасное использование благодаря защите от случайного запуска
- Прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не проскальзывает
- Быстрый процесс подготовки к работе благодаря бесключевой установке и фиксации защитного кожуха диска
- Стабильность работы двигателя обеспечивает усовершенствованная конструкция щеточного узла
- Кабель 3 м обеспечивает мобильность и увеличенную рабочую зону
- В комплекте идут ключ специальный и запасные угольные щётки