Бензиновый триммер McCulloch T22LCS 9666318-01

Травокосилка McCulloch T 22 LCS 9666318-01 предназначена для частого использования. Оснащена триммерной головкой Tap n´Go, подача лески в которой осуществляется слабым ударом о землю. Инструмент применяется для кошения мягкой травы. Благодаря выключателю с автовозвратом облегчен повторный запуск инструмента. Разъемная штанга облегчает транспортировку и хранение агрегата

Преимущества