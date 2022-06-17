Бензиновый триммер McCulloch T22LCS 9666318-01
Арт. О00000011079
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.6
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Мощность, л.с.
|0.8
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Ширина скашивания леской, см
|40
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- Травокосилка McCulloch T 22 LCS 9666318-01 предназначена для частого использования. Оснащена триммерной головкой Tap n´Go, подача лески в которой осуществляется слабым ударом о землю. Инструмент применяется для кошения мягкой травы. Благодаря выключателю с автовозвратом облегчен повторный запуск инструмента. Разъемная штанга облегчает транспортировку и хранение агрегата
Преимущества
- Изогнутый вал - работа в труднодоступных местах
- Защитный кожух
- Простота в использовании
- Система Soft Start - легкий запуск двигателя
- Полупрозрачный топливный бак - для простоты контроля за количеством топлива
- Система облегченного запуска обеспечивает снижение сопротивления шнура стартера на 40 %
- Ручной насос предварительной подкачки облегчает запуск инструмента
- Имеется возможность использования насадок для выполнения других садовых работ
- Быстрая и точная подача корда
- Выключатель с автовозвратом
- Снятие крышки фильтра без инструмента
- Удобство хранения и транспортировки
- Рукоятка легко регулируется по высоте - для работы в удобном положении