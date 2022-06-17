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Бензиновый триммер McCulloch T22LCS 9666318-01
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер McCulloch T22LCS 9666318-01
    Арт. О00000011079
    4.5
    2
    Бензиновый триммер McCulloch T22LCS 9666318-01
    Бензиновый триммер McCulloch T22LCS 9666318-01
    Бензиновый триммер McCulloch T22LCS 9666318-01
      Бензиновый триммер McCulloch T22LCS 9666318-01
      Бензиновый триммер McCulloch T22LCS 9666318-01
      Бензиновый триммер McCulloch T22LCS 9666318-01

      Бензиновый триммер McCulloch T22LCS 9666318-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011079
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		McCulloch
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.6
      Мощность, л.с.
      		0.8
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Травокосилка McCulloch T 22 LCS 9666318-01 предназначена для частого использования. Оснащена триммерной головкой Tap n´Go, подача лески в которой осуществляется слабым ударом о землю. Инструмент применяется для кошения мягкой травы. Благодаря выключателю с автовозвратом облегчен повторный запуск инструмента. Разъемная штанга облегчает транспортировку и хранение агрегата

        Преимущества

        • Изогнутый вал - работа в труднодоступных местах
        • Защитный кожух
        • Простота в использовании
        • Система Soft Start - легкий запуск двигателя
        • Полупрозрачный топливный бак - для простоты контроля за количеством топлива
        • Система облегченного запуска обеспечивает снижение сопротивления шнура стартера на 40 %
        • Ручной насос предварительной подкачки облегчает запуск инструмента
        • Имеется возможность использования насадок для выполнения других садовых работ
        • Быстрая и точная подача корда
        • Выключатель с автовозвратом
        • Снятие крышки фильтра без инструмента
        • Удобство хранения и транспортировки
        • Рукоятка легко регулируется по высоте - для работы в удобном положении