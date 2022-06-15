Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор пилок для лобзика Prorab Set 2 (10 шт.)
5.0
1
Найти аналог
Пилки для лобзиков
    Набор пилок для лобзика Prorab Set 2 (10 шт.)
    Арт. О00000005462
    5.0
    1
    Набор пилок для лобзика Prorab Set 2 (10 шт.)

      Набор пилок для лобзика Prorab Set 2 (10 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005462
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип пилки
      		для дерева, для металла, для пластика
      Количество, шт
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор пилок Prorab SET2 (PT 144 D (2 шт)/ PT 101 D (2 шт.)/ PT 101 B (2 шт.)/ PT 101 AO/ PT 218 A/ PT 118 A/ PT 127 D) предназначен для выполнения работ по распилу различных материалов с помощью электролобзика.В качестве материала изготовления изделий используется высококачественная сталь, которая отличается надежностью и износостойкостью, что гарантирует эффективность и долговечность службы пилок.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественной стали
        • Поставляется в комплекте 10 штук