Набор пилок для лобзика Prorab Set 2 (10 шт.)
Арт. О00000005462
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип пилки
|для дерева, для металла, для пластика
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Количество, шт
|10
- Набор пилок Prorab SET2 (PT 144 D (2 шт)/ PT 101 D (2 шт.)/ PT 101 B (2 шт.)/ PT 101 AO/ PT 218 A/ PT 118 A/ PT 127 D) предназначен для выполнения работ по распилу различных материалов с помощью электролобзика.В качестве материала изготовления изделий используется высококачественная сталь, которая отличается надежностью и износостойкостью, что гарантирует эффективность и долговечность службы пилок.
Преимущества
- Изготовлена из высококачественной стали
- Поставляется в комплекте 10 штук