Набор пилок для лобзика Prorab Set 2 (10 шт.)

Преимущества

Изготовлена из высококачественной стали

Поставляется в комплекте 10 штук

Набор пилок Prorab SET2 (PT 144 D (2 шт)/ PT 101 D (2 шт.)/ PT 101 B (2 шт.)/ PT 101 AO/ PT 218 A/ PT 118 A/ PT 127 D) предназначен для выполнения работ по распилу различных материалов с помощью электролобзика.В качестве материала изготовления изделий используется высококачественная сталь, которая отличается надежностью и износостойкостью, что гарантирует эффективность и долговечность службы пилок.