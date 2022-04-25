Универсальный набор пилок Makita A-86898
Арт. 77777X9009208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Тип пилки
|для дерева, для металла, для пластика
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Количество, шт
|5
- Набор универсальный Makita A-86898 из 5 полотен для лобзика по цветному металлу, дереву, пластику, стали. Пилки В10S, В13 и В16 тип HCS; В22 и В23 тип HSS.
Преимущества
- Чистый пропил по дереву
- Очень быстрый и грубый пропил по дереву;
- Грубый пропил по дереву и многослойным материалам
- Пропил по древесине с остатками металла и пластмассам
- Пропил по тонкой стали и цветным металлам