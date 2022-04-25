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Универсальный набор пилок Makita A-86898
5.0
2
Найти аналог
Пилки для лобзиков
    Универсальный набор пилок Makita A-86898
    Арт. 77777X9009208
    5.0
    2
    Универсальный набор пилок Makita A-86898
    Универсальный набор пилок Makita A-86898
    Универсальный набор пилок Makita A-86898
    Универсальный набор пилок Makita A-86898
      Универсальный набор пилок Makita A-86898
      Универсальный набор пилок Makita A-86898
      Универсальный набор пилок Makita A-86898
      Универсальный набор пилок Makita A-86898

      Универсальный набор пилок Makita A-86898

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009208
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип пилки
      		для дерева, для металла, для пластика
      Количество, шт
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор универсальный Makita A-86898  из 5 полотен для лобзика по цветному металлу, дереву, пластику, стали. Пилки В10S, В13 и В16 тип HCS; В22 и В23 тип HSS.

        Преимущества

        • Чистый пропил по дереву
        • Очень быстрый и грубый пропил по дереву;
        • Грубый пропил по дереву и многослойным материалам
        • Пропил по древесине с остатками металла и пластмассам
        • Пропил по тонкой стали и цветным металлам