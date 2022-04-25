Универсальный набор пилок Makita A-86898

Преимущества

Чистый пропил по дереву

Очень быстрый и грубый пропил по дереву;

Грубый пропил по дереву и многослойным материалам

Пропил по древесине с остатками металла и пластмассам

Пропил по тонкой стали и цветным металлам

Набор универсальный Makita A-86898 из 5 полотен для лобзика по цветному металлу, дереву, пластику, стали. Пилки В10S, В13 и В16 тип HCS; В22 и В23 тип HSS.