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Свечная торцевая головка Ombra 112116A (1/2" DR, 16 мм)
5.0
2
225 ₽
270 ₽
Головки торцевые удлиненные
    Свечная торцевая головка Ombra 112116A (1/2" DR, 16 мм)
    Арт. О00000011787
    5.0
    2
    Свечная торцевая головка Ombra 112116A (1/2" DR, 16 мм)
    Свечная торцевая головка Ombra 112116A (1/2" DR, 16 мм)
      Свечная торцевая головка Ombra 112116A (1/2" DR, 16 мм)
      Свечная торцевая головка Ombra 112116A (1/2" DR, 16 мм)

      Свечная торцевая головка Ombra 112116A (1/2" DR, 16 мм)

      • -45 ₽
      225 ₽
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011787
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер головки, мм
      		16
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      • -45 ₽
      225 ₽
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Свечная торцевая головка 112116A Ombra применяется с гайковертами. Приспособление используется для установки и снятия свечей зажигания. Торцевые головки подходят для ударных нагрузок и обладают лучшим крутящим моментом по отношению к резьбе, чем другой подобный инструмент.

        Преимущества

        • Материал оснастки хром-ванадиевая сталь, что обеспечивает ее высокую прочность и стойкость к нагрузкам и механическим воздействиям
        • Еще одной особенностью торцевой головки является хромоникелевое покрытие, за счет которого с поверхности оснастки легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии
        • Возможно присоединение шестигранного профиля