Свечная торцевая головка Ombra 112116A (1/2" DR, 16 мм)

Преимущества

Материал оснастки хром-ванадиевая сталь, что обеспечивает ее высокую прочность и стойкость к нагрузкам и механическим воздействиям

Еще одной особенностью торцевой головки является хромоникелевое покрытие, за счет которого с поверхности оснастки легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии

Возможно присоединение шестигранного профиля

Свечная торцевая головка 112116A Ombra применяется с гайковертами. Приспособление используется для установки и снятия свечей зажигания. Торцевые головки подходят для ударных нагрузок и обладают лучшим крутящим моментом по отношению к резьбе, чем другой подобный инструмент.