Свечная торцевая головка Ombra 112116A (1/2" DR, 16 мм)
Арт. О00000011787
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер головки, мм
|16
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Свечная торцевая головка 112116A Ombra применяется с гайковертами. Приспособление используется для установки и снятия свечей зажигания. Торцевые головки подходят для ударных нагрузок и обладают лучшим крутящим моментом по отношению к резьбе, чем другой подобный инструмент.
Преимущества
- Материал оснастки хром-ванадиевая сталь, что обеспечивает ее высокую прочность и стойкость к нагрузкам и механическим воздействиям
- Еще одной особенностью торцевой головки является хромоникелевое покрытие, за счет которого с поверхности оснастки легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии
- Возможно присоединение шестигранного профиля