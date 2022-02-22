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Пилки для лобзика Bosch 2.608.638.473 (T123X, HSS, 5 шт.)
4.5
2
1 110 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.638.473 (T123X, HSS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009133
    4.5
    2
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.638.473 (T123X, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.638.473 (T123X, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.638.473 (T123X, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.638.473 (T123X, HSS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.638.473 (T123X, HSS, 5 шт.)

      1 110 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009133
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		74
      Все характеристики
      1 110 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки для лобзика Bosch 2.608.638.473 (T123X, HSS, 5 шт.) не ломаеюся, для быстрых прямых пропилов в толстом или тонком металле.

        Преимущества

        • Геометрия зубьев с прогрессивно увеличивающимся шагом позволяет работать с материалами различной плотности
        • Зубья, разведенные волной, предназначены для быстрой резки листового металла
        • Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком.