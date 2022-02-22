Пилки для лобзика Bosch 2.608.638.473 (T123X, HSS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|74
- Пилки для лобзика Bosch 2.608.638.473 (T123X, HSS, 5 шт.) не ломаеюся, для быстрых прямых пропилов в толстом или тонком металле.
Преимущества
- Геометрия зубьев с прогрессивно увеличивающимся шагом позволяет работать с материалами различной плотности
- Зубья, разведенные волной, предназначены для быстрой резки листового металла
- Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком.