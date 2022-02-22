Преимущества

Геометрия зубьев с прогрессивно увеличивающимся шагом позволяет работать с материалами различной плотности

Зубья, разведенные волной, предназначены для быстрой резки листового металла

Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком.

Пилки для лобзика Bosch 2.608.638.473 (T123X, HSS, 5 шт.) не ломаеюся, для быстрых прямых пропилов в толстом или тонком металле.