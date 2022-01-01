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Бур Практика Эксперт 647-840, SDS-Max, 16x340/200 мм
689 ₽
800 ₽
Буры SDS-Max
    Бур Практика Эксперт 647-840, SDS-Max, 16x340/200 мм
    Арт. О00000024124
    Бур Практика Эксперт 647-840, SDS-Max, 16x340/200 мм
    Бур Практика Эксперт 647-840, SDS-Max, 16x340/200 мм
    Бур Практика Эксперт 647-840, SDS-Max, 16x340/200 мм
    Бур Практика Эксперт 647-840, SDS-Max, 16x340/200 мм
      Бур Практика Эксперт 647-840, SDS-Max, 16x340/200 мм
      Бур Практика Эксперт 647-840, SDS-Max, 16x340/200 мм
      Бур Практика Эксперт 647-840, SDS-Max, 16x340/200 мм
      Бур Практика Эксперт 647-840, SDS-Max, 16x340/200 мм

      Бур Практика Эксперт 647-840, SDS-Max, 16x340/200 мм

      • -111 ₽
      689 ₽
      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024124

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		16x340/200
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      • -111 ₽
      689 ₽
      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур ПРАКТИКА КВАДРО SDS-Max. Серия Эксперт. Для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне перфораторами SDS-Max

        Преимущества

        • Буры с двойной спиралью 2х2 и твердосплавной квадро-пластиной позволяют быстрее выводить шлам, существенно увеличивая скорость работы
        • Система SDS-Max обладает неоспоримым преимуществом перед SDS-Plus, как по скорости сверления, так и по ресурсу бура и перфоратора