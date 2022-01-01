Бур Практика 648-663, 10х160 мм
Арт. О00000025178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|160x10
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Количество предметов, шт
|3
- Бур по бетону Практика SDS-Plus Мастер используется для проведения сверлильных работ по таким твердым поверхностям, как камень, бетон и кирпич. Применяется совместно с перфораторами серии SDS-Plus.
Преимущества
- Комплект представлен в качестве трех насадок для бурения
- Обладают одинарной плоской напайкой и двойной спиралью 2 х 2, которые позволяют обеспечить подходящую скорость сверления