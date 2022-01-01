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Бур Практика 648-663, 10х160 мм
255 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Практика 648-663, 10х160 мм
    Арт. О00000025178
    Бур Практика 648-663, 10х160 мм
    Бур Практика 648-663, 10х160 мм
      Бур Практика 648-663, 10х160 мм
      Бур Практика 648-663, 10х160 мм

      Бур Практика 648-663, 10х160 мм

      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025178

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		160x10
      Количество предметов, шт
      		3
      Все характеристики
      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур по бетону Практика SDS-Plus Мастер используется для проведения сверлильных работ по таким твердым поверхностям, как камень, бетон и кирпич. Применяется совместно с перфораторами серии SDS-Plus.

        Преимущества

        • Комплект представлен в качестве трех насадок для бурения
        • Обладают одинарной плоской напайкой и двойной спиралью 2 х 2, которые позволяют обеспечить подходящую скорость сверления