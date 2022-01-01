Бур Практика 648-663, 10х160 мм

Преимущества

Комплект представлен в качестве трех насадок для бурения

Обладают одинарной плоской напайкой и двойной спиралью 2 х 2, которые позволяют обеспечить подходящую скорость сверления

Бур по бетону Практика SDS-Plus Мастер используется для проведения сверлильных работ по таким твердым поверхностям, как камень, бетон и кирпич. Применяется совместно с перфораторами серии SDS-Plus.