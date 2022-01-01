Бур по бетону Практика "Профи" 038-036 SDS-plus

Преимущества

Сверло бур sds plus обладает широкой спиралью типа A, которая позволяет быстрее отводить шлам, существенно увеличивая скорость работы

Двухкромочный бур оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим острием, для более точного засверливания

Бур SDS-plus ПРАКТИКА по бетону 18х460 мм серия "Профи", 038-036. Применяется в качестве оснастки перфораторной оснастки. Используется для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и каменной кладке.