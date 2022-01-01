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Бур Практика 911-703, 10х150/210 мм
130 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Практика 911-703, 10х150/210 мм
    Арт. О00000025123
    Бур Практика 911-703, 10х150/210 мм
    Бур Практика 911-703, 10х150/210 мм
      Бур Практика 911-703, 10х150/210 мм
      Бур Практика 911-703, 10х150/210 мм

      Бур Практика 911-703, 10х150/210 мм

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025123

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		210x10
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур по бетону серия Мастер ПРАКТИКА 911-703 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне.

        Преимущества

        • Одинарная твердосплавная пластина на качественном припое обеспечивает отличную производительность работы в сочетании с высоким ресурсом
        • Двойная спираль бура способствует быстрому отводу шлама
        • Тело бура из высококачественной инструментальной стали выдерживает экстремально высокие нагрузки, что позволяет просверлить существенно больше отверстий, чем обычным буром