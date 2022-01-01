Диск алмазный турбированный Практика "Сделай Сам" 036-360, 230х22 мм

Диск алмазный Практика Сделай сам Турбо применим для резки камня, бетона, кирпича и других похожих материалов. Высокая скорость реза в 6650 об/мин позволяет качественно проводить операции, а наличие сегмента увеличивает прочность диска. Хорошо подходит для непродолжительных по времени работ. Используется только для сухого реза. Наличие воды для охлаждения ухудшает рабочие показатели диска