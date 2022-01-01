Диск алмазный турбированный Практика "Сделай Сам" 036-360, 230х22 мм
Арт. О00000025081
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|камень
- Диск алмазный Практика Сделай сам Турбо применим для резки камня, бетона, кирпича и других похожих материалов. Высокая скорость реза в 6650 об/мин позволяет качественно проводить операции, а наличие сегмента увеличивает прочность диска. Хорошо подходит для непродолжительных по времени работ. Используется только для сухого реза. Наличие воды для охлаждения ухудшает рабочие показатели диска