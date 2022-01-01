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Диск алмазный турбированный Практика "Сделай Сам" 036-360, 230х22 мм
820 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный турбированный Практика "Сделай Сам" 036-360, 230х22 мм
    Арт. О00000025081
    Диск алмазный турбированный Практика "Сделай Сам" 036-360, 230х22 мм

      Диск алмазный турбированный Практика "Сделай Сам" 036-360, 230х22 мм

      820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025081

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		камень
      Все характеристики
      820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск алмазный Практика Сделай сам Турбо применим для резки камня, бетона, кирпича и других похожих материалов. Высокая скорость реза в 6650 об/мин позволяет качественно проводить операции, а наличие сегмента увеличивает прочность диска. Хорошо подходит для непродолжительных по времени работ. Используется только для сухого реза. Наличие воды для охлаждения ухудшает рабочие показатели диска