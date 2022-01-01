Диск алмазный сегментный Практика "Сделай Сам" 036-315, 230х22 мм
Арт. О00000025080
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
- Диск алмазный сегментный Практика Сделай сам предназначен для проведения резных работ на высоком уровне. Используется совместно с ручными электроинструментами с высокой скоростью резания. В первую очередь применяется для резки бетона. Также отлично подходит для работ по кирпичу, искусственному и натуральному камню и т.д