Диск алмазный сегментный Практика "Сделай Сам" 036-315, 230х22 мм

Диск алмазный сегментный Практика Сделай сам предназначен для проведения резных работ на высоком уровне. Используется совместно с ручными электроинструментами с высокой скоростью резания. В первую очередь применяется для резки бетона. Также отлично подходит для работ по кирпичу, искусственному и натуральному камню и т.д