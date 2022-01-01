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Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-917
2 560 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-917
    Арт. О00000024188
    Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-917
    Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-917
      Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-917
      Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-917

      Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-917

      2 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024188

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		металл, бетон, камень, асфальт, кирпич, дерево, мрамор
      Все характеристики
      2 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уникальные диски с непревзойденными качествами. Пригодны для резки любых материалов от абразивных (асфальт, силикатный кирпич) до металлических профилей. Идеально подходят для пиления материалов неоднородного состава: армированный бетон, перекрытия крыши с обрешеткой, перегородки с наполнителями, вскрытия полов. Рекомендованы в качестве спасательных для оперативного вскрытия металлических дверей, перегородок, крыш. Также могут быть использованы для пиления твердых металлических изделий: замков, стержней, пальцев, пружин, валов, дверных петель