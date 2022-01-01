Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-917

Уникальные диски с непревзойденными качествами. Пригодны для резки любых материалов от абразивных (асфальт, силикатный кирпич) до металлических профилей. Идеально подходят для пиления материалов неоднородного состава: армированный бетон, перекрытия крыши с обрешеткой, перегородки с наполнителями, вскрытия полов. Рекомендованы в качестве спасательных для оперативного вскрытия металлических дверей, перегородок, крыш. Также могут быть использованы для пиления твердых металлических изделий: замков, стержней, пальцев, пружин, валов, дверных петель