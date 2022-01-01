Турбо-сегментный алмазный диск Практика Лазер-Гранит 775-068, 230 мм

Турбо-сегментный алмазный диск ПРАКТИКА серии Лазер. Тип TURBO-Сегмент. Сегмент 12мм. ГОСТ 10110-87. По граниту. Для профессионального применения. Специализированные диски для резки гранита и бетона с гранитной крошкой

Преимущества