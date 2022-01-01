Турбо-сегментный алмазный диск Практика Лазер-Гранит 775-068, 230 мм
Арт. О00000024218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|гранит
- Турбо-сегментный алмазный диск ПРАКТИКА серии Лазер. Тип TURBO-Сегмент. Сегмент 12мм. ГОСТ 10110-87. По граниту. Для профессионального применения. Специализированные диски для резки гранита и бетона с гранитной крошкой
Преимущества
- Сегменты приварены лазером
- Позволяет работать с самой высокой скоростью подачи
- Низкая себестоимость кв. метра реза
- Рекомендован для большого объема работ
- Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает ресурс диска