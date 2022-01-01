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Коронка алмазная Практика "Профи" 917-637, по керамограниту
850 ₽
Алмазные коронки
    Коронка алмазная Практика "Профи" 917-637, по керамограниту
    Арт. О00000024281
    Коронка алмазная Практика "Профи" 917-637, по керамограниту

      Коронка алмазная Практика "Профи" 917-637, по керамограниту

      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024281

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		70
      Тип упаковки
      		блистер
      Все характеристики
      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка алмазная ПРАКТИКА 917-637 предназначена для дрелей. Применяется для сверления отверстий в керамограните, керамической плитке и изделиях из керамики. 

        Преимущества

        • Ограниченно подходит для сверления толстого стекла
        • Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой
        • Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки
        • Оснастка комплектуется центрирующим сверлом