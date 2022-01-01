Набор буров PRORAB 5008 (SDS-Plus, 8 шт.)
Арт. 9016780
Характеристики
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Производитель
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Длины сверл в комплекте, мм
|110, 160
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Вес, кг
|0.56
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Количество предметов, шт
|8
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Назначение
|бетон
Описание:Набор буров PRORAB 5008 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-plus. Идеально подходят для ударного сверления по бетону. При работе буром его хвостовик рекомендуется смазывать специальным маслом — это продлит срок службы данной оснастки.
Комплект:
- Бур 5х110 мм;
- Бур 6х110 мм;
- Бур 8х110 мм;
- Бур 10х110 мм;
- Бур 6х160 мм;
- Бур 8х160 мм;
- Бур 10х160 мм;
- Бур 12х160 мм.