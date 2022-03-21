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Электрический рубанок Фиолент Р3-82
Арт. X1048040867
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.5
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Класс товара
|профессиональный
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- Рубанок Фиолент Р3-82 используется для обработки деревянных заготовок путем строгания. Рабочая часть имеет большую ширину, что позволяет быстро и эффективно обрабатывать большие поверхности. Рубанок прост и удобен в обращении, подходит для профессионального использования в столярных мастерских
Преимущества
- Глубина выборки фальца до 13 мм
- Регулирование глубины строгания с шагом 0,5 мм
- Одностороннее удаление стружки
- Двусторонние ножи из твердого сплава
- Легкий доступ к щеткам
- Долговечность
- Двойная изоляция привода
- Удобное использование
- Простая конструкция