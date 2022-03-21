Электрический рубанок Фиолент Р3-82

Преимущества

Глубина выборки фальца до 13 мм

Регулирование глубины строгания с шагом 0,5 мм

Одностороннее удаление стружки

Двусторонние ножи из твердого сплава

Легкий доступ к щеткам

Долговечность

Двойная изоляция привода

Удобное использование

Простая конструкция

Рубанок Фиолент Р3-82 используется для обработки деревянных заготовок путем строгания. Рабочая часть имеет большую ширину, что позволяет быстро и эффективно обрабатывать большие поверхности. Рубанок прост и удобен в обращении, подходит для профессионального использования в столярных мастерских