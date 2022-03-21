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Электрический рубанок Фиолент Р3-82
5.0
2
8 836 ₽
8 837 ₽
Электрические рубанки
  • Персональная скидка
Электрический рубанок Фиолент Р3-82
Арт. X1048040867
5.0
2
Электрический рубанок Фиолент Р3-82
Электрический рубанок Фиолент Р3-82
Электрический рубанок Фиолент Р3-82
Электрический рубанок Фиолент Р3-82
  • Персональная скидка
Электрический рубанок Фиолент Р3-82
Электрический рубанок Фиолент Р3-82
Электрический рубанок Фиолент Р3-82
Электрический рубанок Фиолент Р3-82

Электрический рубанок Фиолент Р3-82

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8 837 ₽
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    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1048040867
5.0
2

Характеристики

Производитель
Фиолент
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
3.5
Класс товара
профессиональный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 ₽
8 836 ₽
8 837 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Рубанок Фиолент Р3-82 используется для обработки деревянных заготовок путем строгания. Рабочая часть имеет большую ширину, что позволяет быстро и эффективно обрабатывать большие поверхности. Рубанок прост и удобен в обращении, подходит для профессионального использования в столярных мастерских

    Преимущества

    • Глубина выборки фальца до 13 мм
    • Регулирование глубины строгания с шагом 0,5 мм
    • Одностороннее удаление стружки
    • Двусторонние ножи из твердого сплава
    • Легкий доступ к щеткам
    • Долговечность
    • Двойная изоляция привода
    • Удобное использование
    • Простая конструкция