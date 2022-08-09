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Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790
    Арт. Х12725266
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790

      Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725266
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина GWS 780C Bosch 0.601.377.790 предназначена для резки и обработки металлических изделий. Данная модель оснащена мощным двигателем с максимальной частотой вращения - 11000 об/мин. Стандартная резьба шлифовального шпинделя - для легкой замены дисков. Металлическая защита редуктора устойчива к высоким температурам и механическим воздействиям, что продлевает срок службы изделия. Монтируемый корпус двигателя позволяет обслуживать шлифмашину в домашних условиях.

        Преимущества

        • Экономия времени. Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро и надежно заменять рабочую оснастку при интенсивных работах
        • Безопасность. Защитный кожух предохраняет оператора от случайного травматизма во время работы, даже при полном разрушении диска
        • Долгая работа. Клавиша "пуск" фиксируется в нажатом положении для длительной работы без утомления
        • Охлаждение. Отверстия для циркуляции воздуха в шлифмашине - равномерно распределяют поток холодного воздуха, продлевая время работы
        • Удобный хват. Опорная рукоятка с мягкими накладками предотвращает инструмент от непреднамеренного выскальзывания из рук пользователя и имеет большую область обхвата
        • Устойчивый к проворачиванию защитный кожух стационарно закреплен в одном положении
        • Мощный двигатель на 780 Вт позволяет эффективно резать и шлифовать металлические изделия
        • Небольшие размеры и вес для удобного использования в труднодоступных местах
        • Надежная металлическая защита редуктора обеспечивает долгий срок службы изделию
        • Легкий доступ к угольным щеткам - для обслуживания в домашних условиях