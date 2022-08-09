Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790
Арт. Х12725266
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина GWS 780C Bosch 0.601.377.790 предназначена для резки и обработки металлических изделий. Данная модель оснащена мощным двигателем с максимальной частотой вращения - 11000 об/мин. Стандартная резьба шлифовального шпинделя - для легкой замены дисков. Металлическая защита редуктора устойчива к высоким температурам и механическим воздействиям, что продлевает срок службы изделия. Монтируемый корпус двигателя позволяет обслуживать шлифмашину в домашних условиях.
Преимущества
- Экономия времени. Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро и надежно заменять рабочую оснастку при интенсивных работах
- Безопасность. Защитный кожух предохраняет оператора от случайного травматизма во время работы, даже при полном разрушении диска
- Долгая работа. Клавиша "пуск" фиксируется в нажатом положении для длительной работы без утомления
- Охлаждение. Отверстия для циркуляции воздуха в шлифмашине - равномерно распределяют поток холодного воздуха, продлевая время работы
- Удобный хват. Опорная рукоятка с мягкими накладками предотвращает инструмент от непреднамеренного выскальзывания из рук пользователя и имеет большую область обхвата
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух стационарно закреплен в одном положении
- Мощный двигатель на 780 Вт позволяет эффективно резать и шлифовать металлические изделия
- Небольшие размеры и вес для удобного использования в труднодоступных местах
- Надежная металлическая защита редуктора обеспечивает долгий срок службы изделию
- Легкий доступ к угольным щеткам - для обслуживания в домашних условиях