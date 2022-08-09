Шлифмашина угловая Bosch GWS 780 0.601.377.790

Преимущества

Экономия времени. Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро и надежно заменять рабочую оснастку при интенсивных работах

Безопасность. Защитный кожух предохраняет оператора от случайного травматизма во время работы, даже при полном разрушении диска

Долгая работа. Клавиша "пуск" фиксируется в нажатом положении для длительной работы без утомления

Охлаждение. Отверстия для циркуляции воздуха в шлифмашине - равномерно распределяют поток холодного воздуха, продлевая время работы

Удобный хват. Опорная рукоятка с мягкими накладками предотвращает инструмент от непреднамеренного выскальзывания из рук пользователя и имеет большую область обхвата

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух стационарно закреплен в одном положении

Мощный двигатель на 780 Вт позволяет эффективно резать и шлифовать металлические изделия

Небольшие размеры и вес для удобного использования в труднодоступных местах

Надежная металлическая защита редуктора обеспечивает долгий срок службы изделию

Легкий доступ к угольным щеткам - для обслуживания в домашних условиях

Угловая шлифмашина GWS 780C Bosch 0.601.377.790 предназначена для резки и обработки металлических изделий. Данная модель оснащена мощным двигателем с максимальной частотой вращения - 11000 об/мин. Стандартная резьба шлифовального шпинделя - для легкой замены дисков. Металлическая защита редуктора устойчива к высоким температурам и механическим воздействиям, что продлевает срок службы изделия. Монтируемый корпус двигателя позволяет обслуживать шлифмашину в домашних условиях.