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Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3
    Арт. Х12725407
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3

      Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725407
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3 применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Быстрая и безопасная замена оснастки осуществляется благодаря блокировке шпинделя. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Также стоит отметить наличие системы пылеудаления, защищающей двигатель от попадания абразивной пыли.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3
        • Корпус редуктора переставляется с шагом 90°