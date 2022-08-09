Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Плавный пуск - для работы без рывков

Кожух - для защиты от пыли и искр

Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3

Корпус редуктора переставляется с шагом 90°

Угловая шлифмашина Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3 применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Быстрая и безопасная замена оснастки осуществляется благодаря блокировке шпинделя. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Также стоит отметить наличие системы пылеудаления, защищающей двигатель от попадания абразивной пыли.