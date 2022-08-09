Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3
Арт. Х12725407
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3 применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Быстрая и безопасная замена оснастки осуществляется благодаря блокировке шпинделя. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Также стоит отметить наличие системы пылеудаления, защищающей двигатель от попадания абразивной пыли.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 13-125 CI 0.601.793.0R3
- Корпус редуктора переставляется с шагом 90°