Преимущества

Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK

Электронная система стабилизации поддерживает постоянную частоту вращения даже под нагрузкой

Кожух (с защитой от проворачивания) уберегает оператора от искр и пыли

Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Оптимизированное охлаждение двигателя позволяет Bosch GWX 14-125 06017B7000 выдерживать большие перегрузки

Угловая шлифмашина Bosch GWX 14-125 06017B7000 применяется в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий.Защитный кожух не дает стружке и пыли попасть в глаза и на одежду, что обеспечивает безопасную работу.Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом.