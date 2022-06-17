Угловая шлифмашина Bosch GWX 14-125 06017B7000
Арт. О00000010345
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Bosch GWX 14-125 06017B7000 применяется в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий.
Защитный кожух не дает стружке и пыли попасть в глаза и на одежду, что обеспечивает безопасную работу.
Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом.
Преимущества
- Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK
- Электронная система стабилизации поддерживает постоянную частоту вращения даже под нагрузкой
- Кожух (с защитой от проворачивания) уберегает оператора от искр и пыли
- Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Оптимизированное охлаждение двигателя позволяет Bosch GWX 14-125 06017B7000 выдерживать большие перегрузки