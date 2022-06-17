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Угловая шлифмашина Bosch GWX 14-125 06017B7000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWX 14-125 06017B7000
    Арт. О00000010345
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWX 14-125 06017B7000

      Угловая шлифмашина Bosch GWX 14-125 06017B7000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010345
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWX 14-125 06017B7000 применяется в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий.
        Защитный кожух не дает стружке и пыли попасть в глаза и на одежду, что обеспечивает безопасную работу.
        Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом.

        Преимущества

        • Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK
        • Электронная система стабилизации поддерживает постоянную частоту вращения даже под нагрузкой
        • Кожух (с защитой от проворачивания) уберегает оператора от искр и пыли
        • Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Оптимизированное охлаждение двигателя позволяет Bosch GWX 14-125 06017B7000 выдерживать большие перегрузки