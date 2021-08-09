Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000

Преимущества

Отключающиеся угольные щетки

Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом

Длинный кабель (4 м)

Плавный пуск

Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы

Защита от непреднамеренного запуска после прерывания электропитания

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для максимальной безопасности

Уникальная новая система "QUICK" - для замены оснастки без использования инструмента

Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 600388000 с новым двигателем Metabo Marathon обеспечивает высокий крутящий момент. Она имеет все необходимое для комфортной работы, а именно: полноволновую электронику, автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic, электронную защиту от перегрузки, управляемый электроникой плавный пуск, защиту от повторного пуска. Отключающиеся угольные щетки увеличивают рабочий ресурс машины.