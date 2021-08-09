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Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000
5.0
3
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000
    Арт. Х12725354
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000

      Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725354
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 600388000 с новым двигателем Metabo Marathon обеспечивает высокий крутящий момент. Она имеет все необходимое для комфортной работы, а именно: полноволновую электронику, автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic, электронную защиту от перегрузки, управляемый электроникой плавный пуск, защиту от повторного пуска. Отключающиеся угольные щетки увеличивают рабочий ресурс машины.

        Преимущества

        • Отключающиеся угольные щетки
        • Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом
        • Длинный кабель (4 м)
        • Плавный пуск
        • Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы
        • Защита от непреднамеренного запуска после прерывания электропитания
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для максимальной безопасности
        • Уникальная новая система "QUICK" - для замены оснастки без использования инструмента