Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 1000Вт. 600388000
Арт. Х12725354
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 600388000 с новым двигателем Metabo Marathon обеспечивает высокий крутящий момент. Она имеет все необходимое для комфортной работы, а именно: полноволновую электронику, автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic, электронную защиту от перегрузки, управляемый электроникой плавный пуск, защиту от повторного пуска. Отключающиеся угольные щетки увеличивают рабочий ресурс машины.
Преимущества
- Отключающиеся угольные щетки
- Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом
- Длинный кабель (4 м)
- Плавный пуск
- Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы
- Защита от непреднамеренного запуска после прерывания электропитания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для максимальной безопасности
- Уникальная новая система "QUICK" - для замены оснастки без использования инструмента