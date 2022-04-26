Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 600388500
Арт. Х12725374
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 600388500 имеет узкий корпус и дополнительную рукоятку, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Длинный кабель увеличивает радиус работ. Благодаря системе QUICK, при замене оснастки не требуется инструмента. Шлимашина поставляется в кейсе, в котором её удобно хранить и транспортировать.
Преимущества
- Отключающиеся угольные щетки
- Длинный кабель (4 м)
- Плавный пуск
- Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы
- Защита от непреднамеренного запуска после прерывания электропитания
- Уникальная муфта "S-AUTOMATIC"
- Уникальная новая система "QUICK" - для замены оснастки без использования инструмента
- Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки