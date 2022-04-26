Преимущества

Отключающиеся угольные щетки

Длинный кабель (4 м)

Плавный пуск

Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы

Защита от непреднамеренного запуска после прерывания электропитания

Уникальная муфта "S-AUTOMATIC"

Уникальная новая система "QUICK" - для замены оснастки без использования инструмента

Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 600388500 имеет узкий корпус и дополнительную рукоятку, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Длинный кабель увеличивает радиус работ. Благодаря системе QUICK, при замене оснастки не требуется инструмента. Шлимашина поставляется в кейсе, в котором её удобно хранить и транспортировать.