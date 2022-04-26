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Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 600388500
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 600388500
    Арт. Х12725374
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 600388500

      Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 600388500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725374
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 600388500 имеет узкий корпус и дополнительную рукоятку, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Длинный кабель увеличивает радиус работ. Благодаря системе QUICK, при замене оснастки не требуется инструмента. Шлимашина поставляется в кейсе, в котором её удобно хранить и транспортировать.

        Преимущества

        • Отключающиеся угольные щетки
        • Длинный кабель (4 м)
        • Плавный пуск
        • Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы
        • Защита от непреднамеренного запуска после прерывания электропитания
        • Уникальная муфта "S-AUTOMATIC"
        • Уникальная новая система "QUICK" - для замены оснастки без использования инструмента
        • Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки