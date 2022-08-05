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Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
5.0
1
9 590 ₽
11 580 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
    Арт. О00000033560
    5.0
    1
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1700

      Перфоратор Ставр ПЭВ-1700

      • -1 990 ₽
      9 590 ₽
      11 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033560
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 990 ₽
      9 590 ₽
      11 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Ставр ПЭВ-1700 - надежный инструмент, предназначенный для проделывания отверстий в кирпичной кладке, бетоне, камне. Работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Благодаря патрону SDS-plus смена оснастки занимает минимум времени и усилий. Предохранительная муфта прекращает вращение патрона при заклинивании бура, тем самым защищая оператора и предотвращая поломку. Возможность доступа к щеточному узлу позволяет самостоятельно заменить угольные щетки.

        Преимущества

        • Набор оснастки в комплекте
        • Замена щеток без разбора корпуса инструмента
        • Глубиномер обеспечивает сверление отверстий заданной глубины
        • Пыльник эффективно защищает патрон во время работы
        • Дополнительная рукоятка улучшает контроль над инструментом
        • Пластиковый кейс решает вопрос хранения и транспортировки