Преимущества

Набор оснастки в комплекте

Замена щеток без разбора корпуса инструмента

Глубиномер обеспечивает сверление отверстий заданной глубины

Пыльник эффективно защищает патрон во время работы

Дополнительная рукоятка улучшает контроль над инструментом

Пластиковый кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Перфоратор Ставр ПЭВ-1700 - надежный инструмент, предназначенный для проделывания отверстий в кирпичной кладке, бетоне, камне. Работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Благодаря патрону SDS-plus смена оснастки занимает минимум времени и усилий. Предохранительная муфта прекращает вращение патрона при заклинивании бура, тем самым защищая оператора и предотвращая поломку. Возможность доступа к щеточному узлу позволяет самостоятельно заменить угольные щетки.