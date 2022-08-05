Перфоратор Ставр ПЭВ-1700
Арт. О00000033560
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.6
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Ставр ПЭВ-1700 - надежный инструмент, предназначенный для проделывания отверстий в кирпичной кладке, бетоне, камне. Работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Благодаря патрону SDS-plus смена оснастки занимает минимум времени и усилий. Предохранительная муфта прекращает вращение патрона при заклинивании бура, тем самым защищая оператора и предотвращая поломку. Возможность доступа к щеточному узлу позволяет самостоятельно заменить угольные щетки.
Преимущества
- Набор оснастки в комплекте
- Замена щеток без разбора корпуса инструмента
- Глубиномер обеспечивает сверление отверстий заданной глубины
- Пыльник эффективно защищает патрон во время работы
- Дополнительная рукоятка улучшает контроль над инструментом
- Пластиковый кейс решает вопрос хранения и транспортировки