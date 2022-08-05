Преимущества

Набор оснастки в комплекте

Замена щеток без разбора корпуса инструмента

Глубиномер обеспечивает сверление отверстий заданной глубины

Пыльник эффективно защищает патрон во время работы

Дополнительная рукоятка улучшает контроль над инструментом

Пластиковый кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Перфоратор Ставр ПЭВ-1250 ст1250пэв имеет два режима: ударное сверление и долбление. Работает с твердыми материалами, такими как камень, бетон, кирпич. Патрон SDS-plus позволяет легко и быстро сменить оснастку. Предохранительная муфта прекращает вращать патрон в случае заклинивания бура, благодаря чему предотвращает поломку и защищает оператора. Доступ к щеточному узлу дает возможность произвести самостоятельную замену угольных щеток.