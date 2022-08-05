Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
Арт. О00000033559
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Ставр ПЭВ-1250 ст1250пэв имеет два режима: ударное сверление и долбление. Работает с твердыми материалами, такими как камень, бетон, кирпич. Патрон SDS-plus позволяет легко и быстро сменить оснастку. Предохранительная муфта прекращает вращать патрон в случае заклинивания бура, благодаря чему предотвращает поломку и защищает оператора. Доступ к щеточному узлу дает возможность произвести самостоятельную замену угольных щеток.
Преимущества
- Набор оснастки в комплекте
- Замена щеток без разбора корпуса инструмента
- Глубиномер обеспечивает сверление отверстий заданной глубины
- Пыльник эффективно защищает патрон во время работы
- Дополнительная рукоятка улучшает контроль над инструментом
- Пластиковый кейс решает вопрос хранения и транспортировки