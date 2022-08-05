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Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
5.0
1
6 890 ₽
9 330 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
    Арт. О00000033559
    5.0
    1
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1250
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1250

      Перфоратор Ставр ПЭВ-1250

      • -2 440 ₽
      6 890 ₽
      9 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033559
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 440 ₽
      6 890 ₽
      9 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Ставр ПЭВ-1250 ст1250пэв имеет два режима: ударное сверление и долбление. Работает с твердыми материалами, такими как камень, бетон, кирпич. Патрон SDS-plus позволяет легко и быстро сменить оснастку. Предохранительная муфта прекращает вращать патрон в случае заклинивания бура, благодаря чему предотвращает поломку и защищает оператора. Доступ к щеточному узлу дает возможность произвести самостоятельную замену угольных щеток.

        Преимущества 

        • Набор оснастки в комплекте
        • Замена щеток без разбора корпуса инструмента
        • Глубиномер обеспечивает сверление отверстий заданной глубины
        • Пыльник эффективно защищает патрон во время работы
        • Дополнительная рукоятка улучшает контроль над инструментом
        • Пластиковый кейс решает вопрос хранения и транспортировки