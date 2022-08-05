Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus

Преимущества

Предохранительная муфта для прекращения вращения патрона при заклинивании бура

Фиксатор выключателя снижает утомляемость при продолжительной работе

Пыльник эффективно защищает патрон от пыли во время работы

Металлический глубиномер для точного сверления отверстий заданной глубины

Реверс для легкого выкручивания рабочего инструмента из материала при заклинивании

Расширенная комплектация Ставр ПЭГ-1100 ст1100пэг

Перфоратор Ставр ПЭГ-1100 ст1100пэг применяется для сверления отверстий в ударном и безударном режимах в таких материалах как камень, бетон, дерево, металл и прочих в рамках бытовых нужд. Мощный электромотор с надежной защитой обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Благодаря патрону SDS-plus легко и просто сменить насадку.