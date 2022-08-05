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Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
5.0
1
6 363 ₽
7 070 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
    Арт. О00000035622
    5.0
    1
    Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus

      Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus

      • -707 ₽
      6 363 ₽
      7 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035622
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -707 ₽
      6 363 ₽
      7 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Ставр ПЭГ-1100 ст1100пэг применяется для сверления отверстий в ударном и безударном режимах в таких материалах как камень, бетон, дерево, металл и прочих в рамках бытовых нужд. Мощный электромотор с надежной защитой обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Благодаря патрону SDS-plus легко и просто сменить насадку.

        Преимущества

        • Предохранительная муфта для прекращения вращения патрона при заклинивании бура
        • Фиксатор выключателя снижает утомляемость при продолжительной работе
        • Пыльник эффективно защищает патрон от пыли во время работы
        • Металлический глубиномер для точного сверления отверстий заданной глубины
        • Реверс для легкого выкручивания рабочего инструмента из материала при заклинивании
        • Расширенная комплектация Ставр ПЭГ-1100 ст1100пэг