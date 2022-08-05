Перфоратор Ставр ПЭГ-1100,1100 Вт, SDS Plus
Арт. О00000035622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Ставр ПЭГ-1100 ст1100пэг применяется для сверления отверстий в ударном и безударном режимах в таких материалах как камень, бетон, дерево, металл и прочих в рамках бытовых нужд. Мощный электромотор с надежной защитой обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Благодаря патрону SDS-plus легко и просто сменить насадку.
Преимущества
- Предохранительная муфта для прекращения вращения патрона при заклинивании бура
- Фиксатор выключателя снижает утомляемость при продолжительной работе
- Пыльник эффективно защищает патрон от пыли во время работы
- Металлический глубиномер для точного сверления отверстий заданной глубины
- Реверс для легкого выкручивания рабочего инструмента из материала при заклинивании
- Расширенная комплектация Ставр ПЭГ-1100 ст1100пэг