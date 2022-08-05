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Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
5.0
1
9 390 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
    Арт. О00000035621
    5.0
    1
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
    Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
      Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus

      Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus

      9 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035621
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      9 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Ставр ПЭВ-1500 ст1500пэв применяется для сверления отверстий в ударном и безударном режимах и для выполнения работ в режиме долбления в таких материалах как камень, бетон, кирпич. Благодаря прочной конструкции и использованию высококачественных компонентов электроинструмент имеет увеличенный ресурс. Мощный электромотор с надежной защитой обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы.

        Преимущества

        • Благодаря патрону SDS-plus легко и просто сменить насадку
        • Необходим для точного сверления отверстий заданной глубины
        • Служит для прекращения вращения патрона при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
        • Эффективно защищает патрон от пыли во время работы
        • Расширенная комплектация Ставр ПЭВ-1500 ст1500пэв