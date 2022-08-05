Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus

Преимущества

Благодаря патрону SDS-plus легко и просто сменить насадку

Необходим для точного сверления отверстий заданной глубины

Служит для прекращения вращения патрона при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора

Эффективно защищает патрон от пыли во время работы

Расширенная комплектация Ставр ПЭВ-1500 ст1500пэв

Перфоратор Ставр ПЭВ-1500 ст1500пэв применяется для сверления отверстий в ударном и безударном режимах и для выполнения работ в режиме долбления в таких материалах как камень, бетон, кирпич. Благодаря прочной конструкции и использованию высококачественных компонентов электроинструмент имеет увеличенный ресурс. Мощный электромотор с надежной защитой обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы.