Перфоратор Ставр ПЭВ-1500, 1500 Вт, SDS Plus
Арт. О00000035621
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Ставр ПЭВ-1500 ст1500пэв применяется для сверления отверстий в ударном и безударном режимах и для выполнения работ в режиме долбления в таких материалах как камень, бетон, кирпич. Благодаря прочной конструкции и использованию высококачественных компонентов электроинструмент имеет увеличенный ресурс. Мощный электромотор с надежной защитой обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы.
Преимущества
- Благодаря патрону SDS-plus легко и просто сменить насадку
- Необходим для точного сверления отверстий заданной глубины
- Служит для прекращения вращения патрона при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
- Эффективно защищает патрон от пыли во время работы
- Расширенная комплектация Ставр ПЭВ-1500 ст1500пэв