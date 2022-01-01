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Аккумулятор Stiga SBT 540 AE 500 STIGA
18 390 ₽
Аккумуляторы для садовой техники
    Аккумулятор Stiga SBT 540 AE 500 STIGA
    Арт. О00000026365
    Аккумулятор Stiga SBT 540 AE 500 STIGA
    Аккумулятор Stiga SBT 540 AE 500 STIGA
    Аккумулятор Stiga SBT 540 AE 500 STIGA
      Аккумулятор Stiga SBT 540 AE 500 STIGA
      Аккумулятор Stiga SBT 540 AE 500 STIGA
      Аккумулятор Stiga SBT 540 AE 500 STIGA

      Аккумулятор Stiga SBT 540 AE 500 STIGA

      18 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026365

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Совместимость
      		Stiga
      Время работы без подзарядки, мин
      		110
      Все характеристики
      18 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Этот высокоэффективный литий-ионный аккумулятор SBT 540 AE можно использовать с изделиями компании STIGA серии 500. Емкость аккумулятора 4,0 А·ч. На корпусе аккумулятора предусмотрена кнопка для проверки уровня заряда, во время использования показываемого непрерывно. Аккумулятор оснащен эргономичной ручкой для переноски и удобной кнопкой управления фиксатором.

        Преимущества

        • 48 В
        • Емкость 4,0 Ач
        • Литий-ионная технология
        • Индикация состояния зарядки в режиме реального времени
        • Эргономичная ручка