Аккумулятор Stiga SBT 540 AE 500 STIGA

Преимущества

48 В

Емкость 4,0 Ач

Литий-ионная технология

Индикация состояния зарядки в режиме реального времени

Эргономичная ручка

Этот высокоэффективный литий-ионный аккумулятор SBT 540 AE можно использовать с изделиями компании STIGA серии 500. Емкость аккумулятора 4,0 А·ч. На корпусе аккумулятора предусмотрена кнопка для проверки уровня заряда, во время использования показываемого непрерывно. Аккумулятор оснащен эргономичной ручкой для переноски и удобной кнопкой управления фиксатором.