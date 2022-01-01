Аккумулятор Stiga SBT 540 AE 500 STIGA
Арт. О00000026365
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Совместимость
|Stiga
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Время работы без подзарядки, мин
|110
- Этот высокоэффективный литий-ионный аккумулятор SBT 540 AE можно использовать с изделиями компании STIGA серии 500. Емкость аккумулятора 4,0 А·ч. На корпусе аккумулятора предусмотрена кнопка для проверки уровня заряда, во время использования показываемого непрерывно. Аккумулятор оснащен эргономичной ручкой для переноски и удобной кнопкой управления фиксатором.
Преимущества
- 48 В
- Емкость 4,0 Ач
- Литий-ионная технология
- Индикация состояния зарядки в режиме реального времени
- Эргономичная ручка