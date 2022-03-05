Сверло по металлу Makita D-09743, HSS, 6x57x93 мм

Сверло D-09743 Makita 155538 используется с дрелями для просверливания отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали (HSS), которая предназначена специально для ударных работ на высокой скорости. С помощью сверла достигается точное сверление отверстий за минимальное время. Оснастка имеет цилиндрический хвостовик и работает в правом направлении.