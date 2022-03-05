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Сверло по металлу Makita D-09743, HSS, 6x57x93 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Makita D-09743, HSS, 6x57x93 мм
    Арт. 9013473467
    5.0
    2
    Сверло по металлу Makita D-09743, HSS, 6x57x93 мм

      Сверло по металлу Makita D-09743, HSS, 6x57x93 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473467
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Япония
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло D-09743 Makita 155538 используется с дрелями для просверливания отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали (HSS), которая предназначена специально для ударных работ на высокой скорости. С помощью сверла достигается точное сверление отверстий за минимальное время. Оснастка имеет цилиндрический хвостовик и работает в правом направлении.