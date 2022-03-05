Сверло по металлу Makita D-09743, HSS, 6x57x93 мм
Арт. 9013473467
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Япония
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
- Сверло D-09743 Makita 155538 используется с дрелями для просверливания отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали (HSS), которая предназначена специально для ударных работ на высокой скорости. С помощью сверла достигается точное сверление отверстий за минимальное время. Оснастка имеет цилиндрический хвостовик и работает в правом направлении.