Сверло по металлу Атака 8077430, 10 мм
Арт. Х1513521
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|10
- Сверла Атака являются самым популярным расходным инструментом, который с успехом применяется и в быту и в производстве. Материал: инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла. Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков.