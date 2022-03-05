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Сверло по металлу Атака 8077430, 10 мм
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Атака 8077430, 10 мм
    Арт. Х1513521
    5.0
    2
    Сверло по металлу Атака 8077430, 10 мм

      Сверло по металлу Атака 8077430, 10 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513521
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверла Атака являются самым популярным расходным инструментом, который с успехом применяется и в быту и в производстве. Материал: инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла. Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков.