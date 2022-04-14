Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №200, HSS-M2 TiN, 3,3 мм, 1 штука
Арт. 9013473913
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|3
- Сверло по металлу ПрофОснастка Эксперт №200 преимущественно предназначено для обработки металлов с твердостью 900 - 1100 МPa, (чугун, средне- и высокоуглеродистые стали). Может ограниченно применяться для сверления нержавейки на минимальных скоростях и при обязательном использовании СОЖ. Ресурс использования на любых металлах увеличивается многократно при использовании СОЖ
Преимущества
- Сверло спиральное из быстрорежущей стали HSS –G (M2 6542) по DIN 338, аналог P5M5, HRC 63, соответствует ГОСТ 10902-77
- Праворежущее спиральное сверло, тип N, угол заточки 135° (предназначен для более твердых материалов и обеспечивает увеличение производительности на 40% по сравнению с углом 118°), крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h8, не требуется предварительное кернение
- Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления, цвет сверла – желто - золотой, покрытие нитрид титана. Покрытие TIN препятствует быстрому нагреву при сверлении, что обеспечивает увеличение ресурса на 15-20% от аналогичного без покрытия
- 2 режущие кромки, цилиндрический хвостовик, 2 спирали, полностью шлифованные