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Зарядное устройство Husqvarna QC80 9673356-31
4.5
2
6 360 ₽
6 490 ₽
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Husqvarna QC80 9673356-31
    Арт. О00000004983
    4.5
    2
    Зарядное устройство Husqvarna QC80 9673356-31
    Зарядное устройство Husqvarna QC80 9673356-31
    Зарядное устройство Husqvarna QC80 9673356-31
      Зарядное устройство Husqvarna QC80 9673356-31
      Зарядное устройство Husqvarna QC80 9673356-31
      Зарядное устройство Husqvarna QC80 9673356-31

      Зарядное устройство Husqvarna QC80 9673356-31

      • -130 ₽
      6 360 ₽
      6 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004983
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Особенности
      		индикатор уровня заряда
      Все характеристики
      • -130 ₽
      6 360 ₽
      6 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зарядное устройство QC80 Husqvarna 9673356-31 предназначено для зарядки аккумуляторов Husqvarna BLi100, BLi150, BLi200.  

        Преимущества

        • Базовая модель для всех типов литий-ионных аккумуляторов Husqvarna
        • Специально разработана для частного пользователя при некоммерческом использовании аккумуляторной техники