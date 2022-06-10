Зарядное устройство Husqvarna QC80 9673356-31
Арт. О00000004983
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
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Особенности
|индикатор уровня заряда
- Зарядное устройство QC80 Husqvarna 9673356-31 предназначено для зарядки аккумуляторов Husqvarna BLi100, BLi150, BLi200.
Преимущества
- Базовая модель для всех типов литий-ионных аккумуляторов Husqvarna
- Специально разработана для частного пользователя при некоммерческом использовании аккумуляторной техники