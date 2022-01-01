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Бур DeWalt DT 9584 SDS+ 16*800мм
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Буры SDS-Plus
    Бур DeWalt DT 9584 SDS+ 16*800мм
    Арт. 9016840
    Бур DeWalt DT 9584 SDS+ 16*800мм

      Бур DeWalt DT 9584 SDS+ 16*800мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016840

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      По армированному бетону
      		Нет
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Extreme2 DeWalt DT 9584 используется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS+.

        Преимущества

        • Данные буры имеют закаленный сердечник, что делает их очень прочными, а особая геометрия режущих кромок обеспечивает быстрое сверление
        • Такая оснастка идеально подходит для работы по бетону, кирпичу, камню. Благодаря специальным канавкам продукты бурения быстро и эффективно удаляются
        • Надежность и долгий срок службы обусловлен прочными карбидными напайками