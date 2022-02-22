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Бур DeWalt DT 9829, SDS-Plus, 8x160/100 мм
5.0
2
Найти аналог
Буры SDS-Plus
    Бур DeWalt DT 9829, SDS-Plus, 8x160/100 мм
    Арт. X190823
    5.0
    2
    Бур DeWalt DT 9829, SDS-Plus, 8x160/100 мм

      Бур DeWalt DT 9829, SDS-Plus, 8x160/100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190823
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		160x8
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, кирпич, камень
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур для перфораторов предназначен для ударно-вращательного сверления отверстий в твердых материалах (бетон, кирпич, камень). Для перфораторов с системой крепления SDS-Plus.

        Преимущества

        • Спираль способствует быстрому и эффективному удалению сверлильной пыли из отверстия, кроме того приводит к уменьшению нагрева оснастки
        • Твердосплавный наконечник - для максимально точного засверливания
        • Благодаря своей конструкции бур имеет высокую износостойкость и длительный срок эксплуатации