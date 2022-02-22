Бур DeWalt DT 9829, SDS-Plus, 8x160/100 мм
Арт. X190823
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|160x8
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич, камень
- Бур для перфораторов предназначен для ударно-вращательного сверления отверстий в твердых материалах (бетон, кирпич, камень). Для перфораторов с системой крепления SDS-Plus.
Преимущества
- Спираль способствует быстрому и эффективному удалению сверлильной пыли из отверстия, кроме того приводит к уменьшению нагрева оснастки
- Твердосплавный наконечник - для максимально точного засверливания
- Благодаря своей конструкции бур имеет высокую износостойкость и длительный срок эксплуатации