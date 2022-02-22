Бур DeWalt DT 9829, SDS-Plus, 8x160/100 мм

Преимущества

Спираль способствует быстрому и эффективному удалению сверлильной пыли из отверстия, кроме того приводит к уменьшению нагрева оснастки

Твердосплавный наконечник - для максимально точного засверливания

Благодаря своей конструкции бур имеет высокую износостойкость и длительный срок эксплуатации

Бур для перфораторов предназначен для ударно-вращательного сверления отверстий в твердых материалах (бетон, кирпич, камень). Для перфораторов с системой крепления SDS-Plus.