Бур Энкор 10901 SDS-Plus, 5x110/50 мм, усиленный
Арт. 9016300
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|110x5
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Количество предметов, шт
|1
- Бур ЭНКОР 10901 предназначен для перфораторов с патроном SDS-Plus. Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.
Преимущества
- Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью
- Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен