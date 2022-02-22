Бур Энкор 24092 (SDS-Max, 30x1000/840 мм)

Данное изделие вставляется в патрон перфоратора и используется для бурения в твёрдых материалах, состоит из нижней кромки и шнека, предназначенного для выведения материала. Буры SDS-Max предназначены для работ по бетону, камню, кирпичу и армированным материалам

Преимущества