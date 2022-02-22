Бур Энкор 24092 (SDS-Max, 30x1000/840 мм)
Арт. Х150157795
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, камень
- Данное изделие вставляется в патрон перфоратора и используется для бурения в твёрдых материалах, состоит из нижней кромки и шнека, предназначенного для выведения материала. Буры SDS-Max предназначены для работ по бетону, камню, кирпичу и армированным материалам
Преимущества
- Буры SDS-Max имеют 4 режущих кромки
- Благодаря специально разработанной геометрии режущей части и тщательно подобранному сплаву, эти буры являются одними из самых надежных в работе на рынке электроинструментов