Сверло Extreme2 по металлу HSS-G DeWalt DT5058, 11х142х91 мм
Арт. О00000015408
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|США
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|11
- Сверло по металлу EXTREME 2 HSS-G Dewalt DT5058 предназначено для использования по легированной и нелегированной стали с прочностью до 900 Н/мм2. Применяется для сверления тонколистового профильного проката, а также труб без предварительного накернивания, где требуются точные и чистые отверстия. Золотистое оксидное покрытие предотвращает перегрев, увеличивая срок службы сверла