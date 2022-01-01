Сверло Extreme2 по металлу HSS-G DeWalt DT5058, 11х142х91 мм

Сверло по металлу EXTREME 2 HSS-G Dewalt DT5058 предназначено для использования по легированной и нелегированной стали с прочностью до 900 Н/мм2. Применяется для сверления тонколистового профильного проката, а также труб без предварительного накернивания, где требуются точные и чистые отверстия. Золотистое оксидное покрытие предотвращает перегрев, увеличивая срок службы сверла