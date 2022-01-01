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Сверло Extreme2 по металлу HSS-G DeWalt DT5058, 11х142х91 мм
790 ₽
Сверла
    Сверло Extreme2 по металлу HSS-G DeWalt DT5058, 11х142х91 мм
    Арт. О00000015408
    Сверло Extreme2 по металлу HSS-G DeWalt DT5058, 11х142х91 мм
    Сверло Extreme2 по металлу HSS-G DeWalt DT5058, 11х142х91 мм
    Сверло Extreme2 по металлу HSS-G DeWalt DT5058, 11х142х91 мм
      Сверло Extreme2 по металлу HSS-G DeWalt DT5058, 11х142х91 мм
      Сверло Extreme2 по металлу HSS-G DeWalt DT5058, 11х142х91 мм
      Сверло Extreme2 по металлу HSS-G DeWalt DT5058, 11х142х91 мм

      Сверло Extreme2 по металлу HSS-G DeWalt DT5058, 11х142х91 мм

      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015408

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		11
      Все характеристики
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу EXTREME 2 HSS-G Dewalt DT5058 предназначено для использования по легированной и нелегированной стали с прочностью до 900 Н/мм2. Применяется для сверления тонколистового профильного проката, а также труб без предварительного накернивания, где требуются точные и чистые отверстия. Золотистое оксидное покрытие предотвращает перегрев, увеличивая срок службы сверла