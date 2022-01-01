Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Головка торцевая свечная OMBRA, 3/8" DR, 14 мм, 138214A
Найти аналог
Торцевые головки
    Головка торцевая свечная OMBRA, 3/8" DR, 14 мм, 138214A
    Арт. ombratools_2491
    Головка торцевая свечная OMBRA, 3/8" DR, 14 мм, 138214A

      Головка торцевая свечная OMBRA, 3/8" DR, 14 мм, 138214A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2491

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Размер посадки
      		3/8 дюйма
      Форма наконечника
      		внутренний двенадцатигранник
      Ударная
      		Нет
      Глубокая
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Специальная торцевая головка, применяемая для обслуживания свечей зажигания с 12-гранным рабочим профилем (Bi-Hex), используемых на бензиновых ДВС таких производителей как PEUGEOT, CITROЁN, BMW. Выпускается с резинополимерным фиксатором, обеспечивающим сохранность изолятора свечи при ее снятии или установке.