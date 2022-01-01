Головка торцевая свечная OMBRA, 3/8" DR, 14 мм, 138214A
Арт. ombratools_2491
Характеристики
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Производитель
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Размер посадки
|3/8 дюйма
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Форма наконечника
|внутренний двенадцатигранник
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Ударная
|Нет
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Глубокая
|Да
Специальная торцевая головка, применяемая для обслуживания свечей зажигания с 12-гранным рабочим профилем (Bi-Hex), используемых на бензиновых ДВС таких производителей как PEUGEOT, CITROЁN, BMW. Выпускается с резинополимерным фиксатором, обеспечивающим сохранность изолятора свечи при ее снятии или установке.