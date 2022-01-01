Головка торцевая свечная OMBRA, 3/8" DR, 14 мм, 138214A

Специальная торцевая головка, применяемая для обслуживания свечей зажигания с 12-гранным рабочим профилем (Bi-Hex), используемых на бензиновых ДВС таких производителей как PEUGEOT, CITROЁN, BMW. Выпускается с резинополимерным фиксатором, обеспечивающим сохранность изолятора свечи при ее снятии или установке.