Сверло по металлу Гранит 165020, HSS-Co
Арт. Ю00000020273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|5
- Сверло по металлу HSS-CO ГРАНИТ 165020 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали с добавлением 5% кобальта. Сверло имеет высокую износостойкость и жаропрочность. Предназначено для работ повышенной сложности. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.