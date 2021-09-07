Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
4.8
4
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
    Арт. О00000031718
    4.8
    4
    Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031718
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж  используется для ударного сверления в бетоне, кирпиче, а так же для сверления металлов и древесины. Оснащен плавной регулировкой оборотов, что помогает подобрать нужный режим для работы с различными материалами. Легкий доступ к щеточному узлу позволяет легко заменить угольные щетки. Оснащен патроном SDS-plus для легкой и быстрой смены насадки.

        Преимущества

        • Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
        • Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента при заклинивании бура
        • Быстрая замена щеток - легко заменить не разбирая корпус
        • Медные обмотки и вертикальное расположение мощного электромотора - для высокой производительности