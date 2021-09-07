Преимущества

Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки

Регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Предохранительная муфта - для защиты инструмента при заклинивании бура

Быстрая замена щеток - легко заменить не разбирая корпус

Медные обмотки и вертикальное расположение мощного электромотора - для высокой производительности

Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1300C, 6.8 Дж используется для ударного сверления в бетоне, кирпиче, а так же для сверления металлов и древесины. Оснащен плавной регулировкой оборотов, что помогает подобрать нужный режим для работы с различными материалами. Легкий доступ к щеточному узлу позволяет легко заменить угольные щетки. Оснащен патроном SDS-plus для легкой и быстрой смены насадки.