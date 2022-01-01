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Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-08 Cr-V, хвостовик E 1/4", 8 мм
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Биты с торцевой головкой
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-08 Cr-V, хвостовик E 1/4", 8 мм
    Арт. Ю00000017860
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-08 Cr-V, хвостовик E 1/4", 8 мм
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-08 Cr-V, хвостовик E 1/4", 8 мм
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-08 Cr-V, хвостовик E 1/4", 8 мм
      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-08 Cr-V, хвостовик E 1/4", 8 мм
      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-08 Cr-V, хвостовик E 1/4", 8 мм
      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-08 Cr-V, хвостовик E 1/4", 8 мм

      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-08 Cr-V, хвостовик E 1/4", 8 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000017860

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Торсионная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.043
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита с торцовой головкой KRAFTOOL предназначена для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Удлиненная форма позволяет работать как с обычным крепежом, так и имеющим длинные шпильки. Изготовлена из высококачест-венной хромованадиевой стали.

        Преимущества

        • Надежность
        • Качество
        • Износостойкость