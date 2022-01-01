Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-08 Cr-V, хвостовик E 1/4", 8 мм

Преимущества

Надежность

Качество

Износостойкость

Бита с торцовой головкой KRAFTOOL предназначена для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Удлиненная форма позволяет работать как с обычным крепежом, так и имеющим длинные шпильки. Изготовлена из высококачест-венной хромованадиевой стали.