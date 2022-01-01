Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-08 Cr-V, хвостовик E 1/4", 8 мм
Арт. Ю00000017860
Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-08 Cr-V, хвостовик E 1/4", 8 мм
Арт. Ю00000017860
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Торсионная
|Нет
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Вес, кг
|0.043
- Бита с торцовой головкой KRAFTOOL предназначена для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Удлиненная форма позволяет работать как с обычным крепежом, так и имеющим длинные шпильки. Изготовлена из высококачест-венной хромованадиевой стали.
Преимущества
- Надежность
- Качество
- Износостойкость