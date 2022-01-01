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Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм
215 ₽
Биты с торцевой головкой
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм
    Арт. Ю00000017861
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм
      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм
      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм
      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм
      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм
      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм
      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм

      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-10, Cr-V, хвостовик E 1/4", 10 мм

      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000017861

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Торсионная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.054
      Все характеристики
      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита с торцовой головкой KRAFTOOL предназначена для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность
        • Удлиненная форма позволяет работать как с обычным крепежом, так и имеющим длинные шпильки
        • Изготовлена из высококачественной хромованадиевой стали