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Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-13, Cr-V, хвостовик E 1/4", 13 мм
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Биты с торцевой головкой
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-13, Cr-V, хвостовик E 1/4", 13 мм
    Арт. X11932911
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-13, Cr-V, хвостовик E 1/4", 13 мм
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-13, Cr-V, хвостовик E 1/4", 13 мм
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-13, Cr-V, хвостовик E 1/4", 13 мм
    Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-13, Cr-V, хвостовик E 1/4", 13 мм
      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-13, Cr-V, хвостовик E 1/4", 13 мм
      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-13, Cr-V, хвостовик E 1/4", 13 мм
      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-13, Cr-V, хвостовик E 1/4", 13 мм
      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-13, Cr-V, хвостовик E 1/4", 13 мм

      Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-13, Cr-V, хвостовик E 1/4", 13 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X11932911

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Торсионная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.071
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита KRAFTOOL 26396-13 ЕХPERT с торцовой головкой, удлиненная, Cr-V, хвостовик E 1/4 дюйма, 13мм. Применяется совместно с механизированным ручным инструментом для монтажа и демонтажа крепежных элементов, имеющих шестигранный профиль. Биты с торцовой головкой KRAFTOOL предназначены для профессионального применения.