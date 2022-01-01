Бита с торцовой головкой, удлиненная Kraftool 26396-13, Cr-V, хвостовик E 1/4", 13 мм

Бита KRAFTOOL 26396-13 ЕХPERT с торцовой головкой, удлиненная, Cr-V, хвостовик E 1/4 дюйма, 13мм. Применяется совместно с механизированным ручным инструментом для монтажа и демонтажа крепежных элементов, имеющих шестигранный профиль. Биты с торцовой головкой KRAFTOOL предназначены для профессионального применения.