Бита намагниченная с торцевой головкой Kraftool 26391-08, 8 мм
Арт. Х15087850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.027
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Совместимость
|шуруповёрт
- Бита с торцевой головкой Kraftool 26391-08 - это сменная насадка шуруповерта. Предназначена для закручивания гаек и болтов. Бита намагничена, что повышает удобство работы. Изготовлена из высокопрочной хромванадиевой стали, с большим ресурсом работы. Имеет шестигранный хвостовик 1/4". Диаметр - 8 мм. Длина - 50 мм.