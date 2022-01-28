Бита намагниченная с торцевой головкой Kraftool 26391-08, 8 мм

Бита с торцевой головкой Kraftool 26391-08 - это сменная насадка шуруповерта. Предназначена для закручивания гаек и болтов. Бита намагничена, что повышает удобство работы. Изготовлена из высокопрочной хромванадиевой стали, с большим ресурсом работы. Имеет шестигранный хвостовик 1/4". Диаметр - 8 мм. Длина - 50 мм.

