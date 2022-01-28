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Бита намагниченная с торцевой головкой Kraftool 26391-08, 8 мм
5.0
3
Найти аналог
Биты с торцевой головкой
    Бита намагниченная с торцевой головкой Kraftool 26391-08, 8 мм
    Арт. Х15087850
    5.0
    3
    Бита намагниченная с торцевой головкой Kraftool 26391-08, 8 мм
    Бита намагниченная с торцевой головкой Kraftool 26391-08, 8 мм
      Бита намагниченная с торцевой головкой Kraftool 26391-08, 8 мм
      Бита намагниченная с торцевой головкой Kraftool 26391-08, 8 мм

      Бита намагниченная с торцевой головкой Kraftool 26391-08, 8 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15087850
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.027
      Совместимость
      		шуруповёрт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бита с торцевой головкой Kraftool 26391-08 - это сменная насадка шуруповерта. Предназначена для закручивания гаек и болтов. Бита намагничена, что повышает удобство работы. Изготовлена из высокопрочной хромванадиевой стали, с большим ресурсом работы. Имеет шестигранный хвостовик 1/4". Диаметр - 8 мм. Длина - 50 мм.