Сверло по дереву спиральное Курс 36263, 12х460 мм

Преимущества

Особая конструкция изделия позволяет эффективно и быстро удалять стружку во время работы

Хвостовая часть данного сверла обладает шестигранной формой, что обеспечивает быструю и надежную фиксацию в патроне дрели и исключает проскальзывание

Для изготовления этой модели применяется прочная инструментальная сталь

Упаковано в пластиковую тубу

Сверло по дереву спиральное КУРС рабочим диаметром 12 мм и длиной 460 мм будет полезно при проведении строительных, монтажных и ремонтных работ. Изделие подходит для создания небольших отверстий в древесине, плитах ДВП и ДСП. Наличие острого шипа дает возможность с легкостью закрепить спиральное сверло в нужном месте.