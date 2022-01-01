Сверло по дереву Makita D-07032, 4x45х75 мм

Описание:

Преимущества:

Высокопрофессиональная оснастка, которая будет одинаково надежно выполнять свои функции на протяжении всего длительного срока эксплуатации.

Оптимальная винтовая форма с точно выверенным углом расположения канавок позволяет быстро засверливаться и отводить образующийся в процессе работы шлам, тем самым ускоряя общий процесс работы.

Сверло Makita D-07032 предназначено для эффективной работы с деревянными материалами разной степени твердости, а также для сверления пористого бетона.