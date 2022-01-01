Сверло по дереву Makita D-07032, 4x45х75 мм
Арт. 9013634227
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Тип сверла
|спиральное
Описание:Сверло Makita D-07032 предназначено для эффективной работы с деревянными материалами разной степени твердости, а также для сверления пористого бетона.
Преимущества:
- Высокопрофессиональная оснастка, которая будет одинаково надежно выполнять свои функции на протяжении всего длительного срока эксплуатации.
- Оптимальная винтовая форма с точно выверенным углом расположения канавок позволяет быстро засверливаться и отводить образующийся в процессе работы шлам, тем самым ускоряя общий процесс работы.