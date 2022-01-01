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Сверло по дереву Makita D-07032, 4x45х75 мм
Найти аналог
Сверла по дереву
    Сверло по дереву Makita D-07032, 4x45х75 мм
    Арт. 9013634227
    Сверло по дереву Makita D-07032, 4x45х75 мм

      Сверло по дереву Makita D-07032, 4x45х75 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013634227

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло Makita D-07032 предназначено для эффективной работы с деревянными материалами разной степени твердости, а также для сверления пористого бетона.

        Преимущества:

        • Высокопрофессиональная оснастка, которая будет одинаково надежно выполнять свои функции на протяжении всего длительного срока эксплуатации.
        • Оптимальная винтовая форма с точно выверенным углом расположения канавок позволяет быстро засверливаться и отводить образующийся в процессе работы шлам, тем самым ускоряя общий процесс работы. 