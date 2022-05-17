Набор бит и сверл Практика DIY 031-709 (31 шт.)

Набор сверл и насадок-бит Практика 031-709 подойдет для домашнего применения и использования на небольших объектах во время ремонтных работ. Компоненты из него обладают высоким качеством и отлично справляются со всеми поставленными задачами. Вы оцените прекрасные характеристики и сможете долго пользоваться элементами. В Практика 031-709 входит набор основных элементов. Среди них 21 сверло, девять бит, держатель для них магнитного типа. Установка оснастки в инструмент происходит быстро, процесс не вызывает трудностей. Сверла из комплекта подходят для различных материалов. Вы сможете использовать их для сверления кирпича, бетона, металла, древесины. Вы получаете набор основных компонентов для быстрого выполнения отверстий. Привод цилиндрический, он гарантирует надежное закрепление элементов. При производстве компания использовала прочные сплавы с прекрасными характеристиками. За счет этого удается продлить предполагаемый срок службы. Набор поставляется в небольшой пластиковой коробке (1 магнитный держатель; 3 сверла по дереву; 4 перовых сверла по дереву; 10 сверл по металлу; 4 сверла по кирпичу; 9 бит длиной 25 мм (3 PH, 3 PZ, 3 SL). В таком виде оснастку можно комфортно хранить, исключается возможность потери компонентов.

Преимущества