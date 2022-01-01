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Набор переходников для механизированного инструмента Ombra 912003, 1/4",3/8",1/2"DR х 1/4"HDR, 3 предмета
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Переходники на шуруповерт под головку
    Набор переходников для механизированного инструмента Ombra 912003, 1/4",3/8",1/2"DR х 1/4"HDR, 3 предмета
    Арт. ombratools_4333
    Набор переходников для механизированного инструмента Ombra 912003, 1/4",3/8",1/2"DR х 1/4"HDR, 3 предмета
    Набор переходников для механизированного инструмента Ombra 912003, 1/4",3/8",1/2"DR х 1/4"HDR, 3 предмета
      Набор переходников для механизированного инструмента Ombra 912003, 1/4",3/8",1/2"DR х 1/4"HDR, 3 предмета
      Набор переходников для механизированного инструмента Ombra 912003, 1/4",3/8",1/2"DR х 1/4"HDR, 3 предмета

      Набор переходников для механизированного инструмента Ombra 912003, 1/4",3/8",1/2"DR х 1/4"HDR, 3 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_4333

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оснастки
      		держатель торцевых головок
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Female DR
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор переходников (адаптеров) для механизированного инструмента OMBRA 912003, 3 предмета, применяется в качестве переходников с шестигранного привода 1/4HDR на квадратный привод SDR трех присоединительных размеров для фиксации торцевых насадок при использовании механизированных инструментов, шуруповертов, отверток и т.п.