Набор переходников для механизированного инструмента Ombra 912003, 1/4",3/8",1/2"DR х 1/4"HDR, 3 предмета

Набор переходников (адаптеров) для механизированного инструмента OMBRA 912003, 3 предмета, применяется в качестве переходников с шестигранного привода 1/4HDR на квадратный привод SDR трех присоединительных размеров для фиксации торцевых насадок при использовании механизированных инструментов, шуруповертов, отверток и т.п.