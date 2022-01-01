Набор переходников для механизированного инструмента Ombra 912003, 1/4",3/8",1/2"DR х 1/4"HDR, 3 предмета
Арт. ombratools_4333
Набор переходников для механизированного инструмента Ombra 912003, 1/4",3/8",1/2"DR х 1/4"HDR, 3 предмета
Арт. ombratools_4333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип оснастки
|держатель торцевых головок
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Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Female DR
- Набор переходников (адаптеров) для механизированного инструмента OMBRA 912003, 3 предмета, применяется в качестве переходников с шестигранного привода 1/4HDR на квадратный привод SDR трех присоединительных размеров для фиксации торцевых насадок при использовании механизированных инструментов, шуруповертов, отверток и т.п.