Набор сверл ЭНКОР 19133 "Аккуратный мастер", 24 штуки
Арт. 901363567
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|24
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Тип сверла
|спиральное
Описание:Набор сверл комбинированный 24шт + биты от бренда Энкор используется для работы с различными материалами, такими как бетона, кирпича, мягкого природного камня с ударом, Режущая кромка в форме долото, Сверло изготовлено из стали 45 с твердостью 46 HRC. Твердость пластины 72 HRC. Сверла полностью шлифованы и имеют угол заточки 118 градусов. В сверлах стандартной длины есть набор сверл с титановым покрытием, которое снижает износ сверла по диаметру и увеличивает его ресурс.
Комплект:
- Сверло д/бет 4х75: 1 шт;
- Сверло д/бет 5х 85: 1 шт;
- Сверло д/бет 6х100: 1 шт;
- Сверло д/бет 8х120: 1 шт;
- Сверло д/бет10х120: 1 шт;
- Сверло д/мет 2.0: 1 шт;
- Сверло д/мет 3.0: 1 шт;
- Сверло д/мет 4.0: 1 шт;
- Сверло д/мет 5.0: 1 шт;
- Сверло д/мет 6.0: 1 шт;
- Сверло д/мет 8.0: 1 шт;
- Сверло д/мет10.0: 1 шт;
- Сверло д/дер 4 мм спиральное: 1 шт;
- Сверло д/дер 5 мм спиральное: 1 шт;
- Сверло д/дер 6 мм спиральное: 1 шт;
- Сверло д/дер 8 мм спиральное: 1 шт;
- Сверло д/дер 10 мм спиральное: 1 шт;
- Вставка шлицевая 1.0х5.5, 25 мм: 1 шт;
- Вставка шлицевая 1.2х6.5, 25 мм: 1 шт;
- Вставка РН1, 25 мм: 1 шт;
- Вставка РН2, 25 мм: 1 шт;
- Вставка РZ1, 25мм: 1 шт;
- Вставка РZ2, 25мм: 1 шт;
- Держатель магнитный для вставок, 60мм: 1 шт.