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Набор сверл ЭНКОР 19133 "Аккуратный мастер", 24 штуки
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Универсальные сверла
    Набор сверл ЭНКОР 19133 "Аккуратный мастер", 24 штуки
    Арт. 901363567
    Набор сверл ЭНКОР 19133 "Аккуратный мастер", 24 штуки

      Набор сверл ЭНКОР 19133 "Аккуратный мастер", 24 штуки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363567

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Количество предметов, шт
      		24
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор сверл комбинированный 24шт + биты от бренда Энкор используется для работы с различными материалами, такими как бетона, кирпича, мягкого природного камня с ударом, Режущая кромка в форме долото, Сверло изготовлено из стали 45 с твердостью 46 HRC. Твердость пластины 72 HRC. Сверла полностью шлифованы и имеют угол заточки 118 градусов. В сверлах стандартной длины есть набор сверл с титановым покрытием, которое снижает износ сверла по диаметру и увеличивает его ресурс.

        Комплект:

        • Сверло д/бет 4х75: 1 шт;
        • Сверло д/бет 5х 85: 1 шт;
        • Сверло д/бет 6х100: 1 шт;
        • Сверло д/бет 8х120: 1 шт;
        • Сверло д/бет10х120: 1 шт;
        • Сверло д/мет 2.0: 1 шт;
        • Сверло д/мет 3.0: 1 шт;
        • Сверло д/мет 4.0: 1 шт;
        • Сверло д/мет 5.0: 1 шт;
        • Сверло д/мет 6.0: 1 шт;
        • Сверло д/мет 8.0: 1 шт;
        • Сверло д/мет10.0: 1 шт;
        • Сверло д/дер  4 мм спиральное: 1 шт;
        • Сверло д/дер  5 мм спиральное: 1 шт;
        • Сверло д/дер  6 мм спиральное: 1 шт;
        • Сверло д/дер  8 мм спиральное: 1 шт;
        • Сверло д/дер 10 мм спиральное: 1 шт;
        • Вставка шлицевая 1.0х5.5,  25 мм: 1 шт;
        • Вставка шлицевая 1.2х6.5,  25 мм: 1 шт;
        • Вставка РН1,  25 мм: 1 шт;
        • Вставка РН2,  25 мм: 1 шт;
        • Вставка РZ1,  25мм: 1 шт;
        • Вставка РZ2,  25мм: 1 шт;
        • Держатель магнитный для вставок, 60мм: 1 шт.